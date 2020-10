Nederlandse consumenten gaven in de eerste zes maanden van het jaar online 12,4 miljard euro uit aan producten en diensten. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder, blijkt vrijdag uit cijfers van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

In het eerste kwartaal daalden de totale online uitgaven nog, doordat er veel minder werd uitgegeven aan vliegtickets en reizen. In het tweede kwartaal werden echter zo veel meer spullen online gekocht, dat de daling van het aantal reizen ruimschoots werd gecompenseerd.

Het aantal keren dat consumenten online een reis of vliegticket afrekende, lag in het tweede kwartaal ruim een derde lager dan vorig jaar. Bij producten werd gemiddeld genomen over alle soorten producten juist 50 procent vaker iets besteld.

Het aantal Nederlanders dat online iets bestelde, is volgens Thuiswinkel.org door de gedeeltelijke lockdown met zo'n 800.000 opgelopen tot 12,5 miljoen - een toename van 7 procent.