Mariëlle Bartholomeus is verkozen tot Topvrouw van het jaar 2020. Ze is medisch directeur en neuroloog bij het ziekenhuis Bernhoven in Uden. De jury prees Bartholomeus om haar authenticiteit en leiderschap, "waarmee ze mensen vertrouwen geeft en ze in hun kracht zet".

Bartholomeus heeft volgens de jury een belangrijke rol gespeeld in de coronacrisis. In het Brabantse ziekenhuis werden veel coronapatiënten opgenomen. De jury is onder de indruk van hoe ze met die crisis omging. "De vele pakkende voorbeelden waarin ze zichzelf niet op de voorgrond plaatst, maar in deze crisis helder leiderschap toont, hebben de doorslag gegeven."

De twee andere genomineerden waren bestuurder Conny Helder van tanteLouise, een keten van zorgcentra en verpleeghuizen, en Ellis Jeurissen, directeur publieke gezondheid en ambulancezorg van GGD Brabant-Zuidoost.

De verkiezing van Topvrouw van het jaar werd dit jaar voor de zestiende keer gehouden. De gelijknamige stichting wil hiermee vrouwelijk talent zichtbaarder maken.