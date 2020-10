Hoewel het komende wintersportseizoen behoorlijk anders zal zijn dan normaal, laten de meeste wintersporters zich niet afschrikken. Het aantal boekingen ligt bij de ANWB op ongeveer drie kwart van het niveau van vorig jaar. "De consument neemt wat gas terug, maar het kan zijn dat dat nog wat aantrekt."

De reisbranche werd afgelopen zomer compleet ontregeld door de coronacrisis, maar dat lijkt voor de wintersport tot nu toe mee te vallen.

ANWB-woordvoerder Markus van Tol heeft wel een idee hoe dat komt. "Wintersporters laten zich over het algemeen niet makkelijk ontmoedigen", zegt hij. "Wij zien dat wintersporters vaak heel trouw ieder jaar op wintersport gaan en dat ook heel belangrijk vinden."

Hoewel het aantal boekingen een kwart lager ligt dan vorig jaar, blijkt volgens de ANWB uit onderzoeken dat 90 procent van de wintersporters van plan is om komend seizoen op pad te gaan. "Consumenten zijn dus wat afwachtender", zegt Van Tol.

Lastminutes

"Je zou kunnen verwachten dat de wintersport een lastminutemarkt wordt, waarbij consumenten tot een paar weken voor vertrek wachten met boeken." Daar is wat voor te zeggen, denkt hij, want op dit moment valt nog niet te zeggen hoe de situatie er over een paar maanden uitziet.

Ook Sunweb denkt dat mensen dit seizoen meer voor lastminutes kiezen. "We zien dat er nog steeds veel interesse is in skireizen. Mensen die zekerheid willen hebben van een bepaalde accommodatie leggen die nu al vast, anderen stellen het uit", zegt woordvoerder Martine Langerak. "We verwachten dat boekingen dit seizoen in het algemeen later binnenkomen."

Woordvoerder Petra Kok van TUI ziet ook dat wintersporters uitkijken naar een vakantie. "We merken dat mensen daar echt behoefte aan hebben, zeker na een stressvolle zomer", zegt ze, al heeft ze geen cijfers over het aantal boekingen.

Met mondkapjes in de skilift

Donderdag maakte Oostenrijk de coronarichtlijnen voor het wintersportseizoen bekend. Het hele wintersportseizoen geldt daar een après-skiverbod, wintersporters moeten afstand van elkaar houden en ze moeten in de skiliftjes een mondkapje dragen. Naar een restaurant gaan kan nog wel, maar daar mag alleen aan tafels gegeten en gedronken worden en de restaurants sluiten om 22.00 uur.

Andere wintersportgebieden kennen soortgelijke maatregelen, vertelt Arjen de Graaf, woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging. "Ik ben nu in Zwitserland en we zien hier maatregelen die heel erg lijken op die van Oostenrijk. Voordat je de skilift in stapt, moet je afstand houden. De skiliften houden nog wel de normale capaciteit, maar iedereen moet een mondkapje op."

Geen après-ski

In Frankrijk zijn er nog geen specifieke regels voor de wintersportgebieden opgesteld; daar gelden volgens De Graaf dezelfde maatregelen als in de rest van Frankrijk. Dat houdt in dat je 1 meter afstand tot andere mensen moet houden en dat je verplicht een mondkapje moet dragen in het openbaar vervoer (dus ook in de skilift) en in sommige andere gebouwen. Het advies is om het mondkapje ook daarbuiten altijd te dragen.

Hoewel er aan die maatregelen nog van alles kan veranderen voordat het seizoen begint, lijkt één ding zeker: dit seizoen kunnen wintersporters nergens naar de après-ski, zegt De Graaf. "Met z'n honderden een polonaise lopen, zit er komend seizoen gewoon niet in, in geen enkel wintersportgebied."