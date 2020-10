De negentig easyJet-piloten die vanaf luchthaven Schiphol voor de maatschappij werken, zien voor de komende twee jaar af van een loonsverhoging. Daardoor kunnen de vliegers hun baan behouden, maken de luchtvaartmaatschappij en pilotenvakbond VNV donderdag bekend.

Eerder dit jaar had easyJet in het licht van de coronacrisis aangekondigd binnen het hele bedrijf een derde van de arbeidsplaatsen te schrappen. De Nederlandse piloten hoeven daar nu niet meer voor te vrezen.

EasyJet voert nog gesprekken met vakbond VNC, die het Nederlandse cabinepersoneel van de maatschappij vertegenwoordigt. Dat gaat om nog eens ruim tweehonderd werknemers.

Voordat de coronacrisis uitbrak, was afgesproken dat de vliegers er in april van dit jaar salaris bij zouden krijgen, maar dat is nu definitief van de baan. Het bedrijf bespaart ook al op de salarissen van de vliegers doordat een deel van hun beloning afhankelijk is van het aantal vlieguren en die worden nu nauwelijks gemaakt.

Na KLM is easyJet de grootste maatschappij op Schiphol. Normaal gesproken vervoert het bedrijf op jaarbasis zo'n zes miljoen passagiers.