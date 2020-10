De eerste sluisdeur van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is afgelopen week geplaatst, zo laat aannemer VolkerWessels donderdag weten. De plaatsing van de 72 meter lange sluisdeur nam 72 uur in beslag.

De 3.000 ton zware deur lag al sinds begin 2019 in de kolk aan de oostzijde van het kanaal. Daar is de 24 meter hoge sluisdeur gedurende de afgelopen maanden voorzien van de verschillende technische installaties. In de komende paar maanden zal de werking van de deur getest worden.

De twee andere sluisdeuren zijn eveneens gereed, waardoor ze in principe geplaatst kunnen worden. De deuren liggen nog in de Amerikahaven in het Amsterdamse havengebied, maar deze zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid op transport gaan naar IJmuiden, aldus VolkerWessels.

De nieuwe zeesluis van IJmuiden, die een lengte van 500 meter en een breedte van 70 meter krijgt, wordt de grootste ter wereld. Een aannemersconsortium werkt sinds 2016 aan het project, waarmee de bereikbaarheid van de Amsterdamse haven verbeterd moet worden. De zeesluis wordt zonder tegenslag in 2022 in gebruik genomen.