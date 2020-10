Ruim vierduizend inwoners van Bali testen op verzoek van de overheid of de coronaprotocollen die voor het toerisme zijn opgesteld in de praktijk ook echt werken, zo is donderdag bekendgemaakt.

De test is ook bedoeld om het toerisme op het Indonesische eiland te promoten. Het toerisme in Indonesië is in april volledig stilgelegd. Het land is in hoge land mate afhankelijk van de inkomsten uit het toerisme.

Sinds juli mogen Indonesiërs wel weer in eigen land op vakantie, maar zijn buitenlanders nog niet welkom. Ondertussen loopt het aantal coronabesmettingen in het land weer op.

Volgens het Indonesisch bureau voor toerisme zullen 4.440 deelnemers aan de toerismetest worden opgedeeld in twaalf groepen. Per groep zullen ze dan in de periode tussen 7 oktober en 27 november twee nachten in verschillende resorts verblijven om de coronamaatregelen in de praktijk te beproeven.

Ook worden er lokale tripjes ondernomen en worden de deelnemers geacht hier filmpjes van te maken en die te delen op sociale media.

Vorig jaar bezochten 10 miljoen toeristen Bali, van wie 6,3 miljoen buitenlanders.