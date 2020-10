Luchtvaartmaatschappijen maar ook reisorganisaties gaan steeds verder in hun pogingen om consumenten te verleiden een reis te boeken. Zo laat Ryanair donderdag weten dat klanten een ticket cadeau krijgen bij het boeken van een ticket.

Eerder maakte KLM al bekend dat consumenten die een reis boeken met vertrek ergens tussen nu en eind maart volgend jaar, die op elk moment en zonder opgaaf van reden weer kunnen annuleren. Ze krijgen dan een voucher die ze kunnen omwisselen voor een ander ticket, of geld.

Touroperator Sunweb laat donderdag weten dat mensen ook direct hun geld terug kunnen krijgen als ze een reis boeken naar een bestemming die binnen twee weken voor vertrek 'oranje' of 'rood' wordt. Het bedrijf benadrukt dat het alleen gaat om reizen die vanaf nu worden geboekt met een vertrekdatum tussen 15 december en 15 mei. Tot dusver bieden reisorganisaties in eerste instantie een voucher aan in voorkomende gevallen.

"Sommige consumenten hebben al een voucher van de voorjaarsvakantie, eentje van de meivakantie en een voucher van de zomervakantie. Je kunt je afvragen of mensen bereid zijn bij wijze van spreken weer een voucher te boeken", verklaart een woordvoerder van reisbrancheorganisatie ANVR de stap van Sunweb. "De consument is veel vertrouwen kwijt."

Ryanair-deal tot middernacht geldig

KLM stelt dat veel mensen wel willen reizen, maar dat ze aarzelen om te boeken. "Door de onzekere tijden en de constant veranderende reisadviezen."

Ook consumenten die al een ticket of voucher van KLM hebben, mogen deze alsnog inruilen voor een voucher waarmee ook geld kan worden teruggevraagd. "We verwachten dat deze extra zekerheid en flexibiliteit consumenten het vertrouwen geeft om weer te gaan boeken en vliegen."

De deal van Ryanair heeft maar een hele korte looptijd - tot middernacht - en geldt voor reizen tussen nu en medio december. Volgens de Ierse prijsvechter is het voor het eerst dat de maatschappij een actie houdt waarbij tickets worden 'weggegeven'.