De EU wil de stijd tegen zogeheten belastingtechnische oogappelovereenkomsten opvoeren, om zo grote bedrijven, multinationals en superrijken meer belasting te laten betalen. Dat zegt Paolo Gentiloni, lid van de Europese Commissie en belast met economie, donderdag in gesprek met de Financial Times.

De aanpak van gulle belastingvoordelen voor mulitnationals tot aan belastingontduiking is vanwege de coronacrisis volgens de Europese Commissie extra urgent, aangezien het economisch herstel gefinancierd moet worden. Daarnaast zijn belastingvoordelen die per land verschillen slecht voor het gelijke speelveld op de Europese interne markt.

Het aantal unilaterale afspraken met multinationals is de afgelopen jaren sterk gestegen. Waar er in 2013 nog 399 van dergelijke deals geteld werden, stond dat aantal in 2016 al op 2.053 stuks.

Nederland werd in mei door de Europese Commissie aangewezen als een van de landen waar de belastingregels dergelijke afspraken mogelijk maken, samen met Ierland, Luxemburg en Hongarije. Gentiloni wil daarom op sneller Europese wetgeving kunnen maken op dat vlak.

'Ministerie steunt inzet van Commissie'

Volgens de Nederlandse Europarlementariër Paul Tang, op woensdag verkozen tot voorzitter van de nieuwe subcommissie voor belastingzaken, is dit het perfecte moment om belastingontduiking aan te pakken. "Is het niet dit jaar, dan sowieso in de komende jaren", zo wordt hij geciteerd.

"Door de Covid crisis komt de vraag naar voren: wie betaalt de rekening voor deze crisis? Belastingontwijking via Nederland kost andere EU landen 10 miljard Euro per jaar. Als wij aan Italië vragen om te hervormen en hun overheidsfinanciën op orde te krijgen, moeten wij ook in de spiegel kijken en ons belastingsysteem hervormen. Europa zal met regelgeving moeten komen als Nederland dit niet snel en goed oppakt", aldus Tang in een reactie aan NU.nl.

Het ministerie van Financiën zegt in een reactie de inzet van de Commissie om belastingontwijking en -ontduiking in de EU tegen te gaan, te steunen.

"Nederland heeft de afgelopen tijd veel maatregelen tegen belastingontwijking genomen, waarbij we als land vaak verder gaan dan wat volgens de Europese richtlijnen noodzakelijk is. Ook dit jaar zijn we weer van plan maatregelen te nemen tegen belastingontwijking, zoals ook op Prinsjesdag bekend is geworden. Mocht de Commissie van mening zijn dat het Nederlandse belastingstelsel nog schadelijke elementen bevat dan zijn we uiteraard bereid om die met de Commissie te bespreken", aldus het ministerie.