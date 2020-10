Het geldbedrag dat Nobelprijswinnaars dit jaar kunnen bijschrijven is met 1 miljoen Zweedse kroon verhoogd, omgerekend bijna 95.000 euro. Dat laat het organiserend comité donderdag weten. In totaal komt het prijzengeld daarmee op 10 miljoen Zweedse kroon.

Volgens Lars Heikensten, voorzitter van de organiserende Nobelstichting, heeft de organisatie de financiën goed op orde. Daardoor is een verhoging van het prijzengeld mogelijk. Dit bedrag was in de beginjaren van de prijs 150.000 kroon, waarna in 1981 een bedrag van 1 miljoen kroon bereikt werd.

Met een bedrag van 10 miljoen kroon is het prijzengeld terug op het niveau van het jaar 2000. Tijdens de kredietcrisis moet de Nobelstichting in de kosten snijden, met minder prijzengeld als gevolg. In 2008 was het bedrag teruggebracht tot 8 miljoen kroon.

De Nobelprijzen voor dit jaar worden in oktober uitgereikt.