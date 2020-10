KLM gaat niet zoals eerder gepland vaker vliegen dit najaar. De luchtvaartmaatschappij laat woensdag weten dat de geplande opschaling na de coronacrisis niet doorgaat vanwege de aangepaste reisadviezen naar onder meer het Verenigd Koninkrijk, Spanje en delen van Frankrijk.

Vooral de quarantaineregels in het VK "hebben een grote impact op het netwerk van KLM." De dienstregeling voor het Europese netwerk in november ligt volgens de huidige plannen rond de 55 procent van de capaciteit in 2019.

KLM was naar eigen zeggen op weg om het Europese en intercontinentale netwerk langzaam en verantwoord uit te breiden. De maatschappij wil nu eerst haar klanten zoveel mogelijk keuze qua bestemmingen bieden en gaat daarna mogelijk vaker, of met grotere toestellen vliegen.

In augustus vloog KLM op bijna 100 procent van haar Europese netwerk qua bestemmingen en op 60 procent qua capaciteit. Intercontinentaal vloog KLM 80 procent van de bestemmingen met ook 60 procent capaciteit.