De gemeente Rotterdam gaat Ahoy waarschijnlijk financieel ondersteunen. Het gaat in totaal om 11,6 miljoen euro. Een deel daarvan is een lening en een ander deel komt uit de verlaging van de huur.

Dat is te lezen in een brief aan de gemeenteraad van het college van burgemeester en wethouders die dinsdag werd verstuurd. De gemeente wil tot en met 2023 de huur verlagen en schat daar 9,2 miljoen euro aan kwijt te zijn. Daarnaast komt er een lening van ongeveer 2,4 miljoen euro.

Dat het pakket er komt, is nog niet helemaal zeker. De gemeenteraad moet het eerst nog goedkeuren.

Ahoy is financieel hard geraakt door de coronacrisis. In augustus maakte het nog bekend dat het 40 procent van het personeel moet ontslaan. Dat gaat om ruim honderd medewerkers.