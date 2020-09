De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om het nieuwe en duurdere energielabel voorlopig uit te stellen. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis diende de motie in en kreeg steun van een ruime meerderheid.

Vanaf 1 januari 2021 moeten huiseigenaren een nieuw en duurder energielabel aanvragen. Volgens Vereniging Eigen Huis kost dat gemiddeld 190 euro, terwijl woningeigenaren nu enkele euro's tot enkele tientjes kwijt zijn.

Op dit moment leveren huiseigenaren zelf informatie voor hun energielabel aan. Die gegevens worden op afstand gecontroleerd door een deskundige. Maar bij het nieuwe systeem komt zo'n deskundige bij de huiseigenaar over de vloer om het energielabel te bepalen.

De Tweede Kamer vindt dat mensen niet op kosten gejaagd moeten worden en tekent daarbij aan dat nog niet helemaal duidelijk is of de huiseigenaar of deskundige aansprakelijk is als het energielabel niet klopt.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het departement nog bekijkt hoe het met die motie zal omgaan.