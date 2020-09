Inspecteurs hebben op een parkeerplaats in Geleen acht vrachtwagenchaffeurs gevonden die daar naar eigen zeggen al twee maanden verblijven. Ze leven onder belabberde omstandigheden in hun cabine, hebben de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) woensdag laten weten.

De chauffeurs werken voor een onderneming uit Litouwen. Ze zeggen dat ze als ze klaar zijn met werken in hun wagen op de parkeerplaats slapen. Daar zijn geen voorzieningen zoals elektriciteit, douches of wc's.

De mannen krijgen per dag 65 euro betaald, ongeacht het aantal uren dat ze maken. Uit hun verklaringen blijkt dat ze in Nederland, België en Duitsland bezig zijn met laden en lossen, in opdracht van een meubelbedrijf.

De inspectie is onderdeel van een internationale actie in de grensstreken van Nederland en België, na meldingen over misstanden. Als die worden aangetoond, kan de werkgever een boete tegemoetzien en gedwongen worden tot nabetaling aan de chauffeurs.

Het onderzoek kan volgens de Inspectie SZW "enige tijd" duren. De gemeente Sittard-Geleen is op de hoogte gesteld.