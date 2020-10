De coronacrisis heeft ook de internationale handel in diensten geraakt. In het tweede kwartaal exporteerden Nederlandse ondernemers voor 7,4 miljard euro minder aan diensten naar het buitenland, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De dienstenexport viel met 12 procent terug ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De import van diensten viel 17 procent lager uit.

Vooral in de reissector nam de internationale handel af. De bestedingen van buitenlandse reizigers in Nederland lagen in het tweede kwartaal ruim 75 procent lager dan een jaar eerder; Nederlandse reizigers in het buitenland gaven zelfs ongeveer 90 procent minder uit.

Er waren ook sectoren die in het tweede kwartaal juist meer diensten hebben verhandeld. Zo profiteerden betaaldiensten van de toename in online handel.\

Meer handel in intellectueel eigendom

Verder ontvingen Nederlandse bedrijven ongeveer 13 procent meer voor het gebruik van intellectueel eigendom. Dat komt neer op bijna 2 miljard euro extra. Het gaat daarbij vooral om streaming van films. Ook lag de uitvoer van gebruikerslicenties van software en spellen 20 procent hoger.

Overigens tekende zich in het eerste kwartaal al een kentering af in de omvang van de internationale dienstenhandel in Nederland. De export nam toen na drie achtereenvolgende jaren van dubbelcijferige groei met een bescheiden 3 procent toe en de import met 5 procent.

Belangrijk voor de economie

In een toelichting zegt het CBS dat bij internationale handel vaak aan de goederenhandel wordt gedacht, maar dat ook de in- en uitvoer van diensten belangrijk is voor de economie. Aan de export van diensten verdiende Nederland in 2018 bijna 105 miljard euro, circa 14 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

In aantallen zijn veruit de meeste dienstenhandelaren (93 procent) kleine of middelgrote bedrijven. Maar multinationals brengen veruit het meeste geld in het laatje: die vertegenwoordigen zo'n 90 procent van de totale handelswaarde.