Voedselconcern Mars Food stopt met de naam Uncle Ben's en past de verpakking van de rijst aan, maakt het bedrijf woensdag bekend. Mars Food kwam onlangs onder vuur te liggen, omdat het bedrijf racistische stereotypes zou promoten.

De rijst wordt voortaan verkocht onder de naam Ben's Original. "Waarmee we de ambitie tonen om een inclusievere toekomst te creëren waarbij we trouw blijven aan het maken van de beste rijst ter wereld." In het verleden was Uncle Ben's ook in Nederland een heel groot rijstmerk.

"De laatste weken hebben we geluisterd naar duizenden klanten, onze eigen partners en belanghebbenden van over de hele wereld", aldus het moederbedrijf in de verklaring. "We begrijpen dat de naam en de foto van het merk werden geassocieerd met ongelijkheid."

Het woord 'uncle' was in het zuiden van de Verenigde Staten een gebruikelijke bijnaam voor oudere mannelijke slaven en bedienden.

Volgens Mars blijft het niet bij het aanpassen van de rijstverpakking, maar zet het bedrijf meer stappen om inclusiviteit te bevorderen. De nieuwe verpakking, met de nieuwe naam, moet vanaf komend jaar in de schappen liggen.