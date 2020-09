Na zo'n twintig jaar is online bestelde boodschappen bezorgen nog steeds verliesgevend voor Albert Heijn (AH). Dat komt volgens CEO Marit van Egmond mede doordat er nog steeds veel geïnvesteerd wordt in deze relatief jonge tak van sport. Zo experimenteert de grootgrutter nu in Haarlem met boodschappen bezorgen voor kleine huishoudens.

Qua omzet is online nu met 50 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. "Door te blijven investeren stel je het moment waarop je winstgevend wordt, steeds verder uit", zegt de topvrouw van het supermarktconcern woensdag bij de opening van het zevende Home Shopping Center. Dat is een distributiecentrum dat speciaal is ingericht voor het bezorgen van de boodschappen en dat intern ook wel de winkel zonder klanten wordt genoemd.

Van Egmond vertelt dat het online boodschappen doen als gevolg van de coronacrisis echt het omslagpunt heeft bereikt en breed omarmd wordt. Het omslagpunt qua winstgevendheid is nog niet bereikt. "Zonder investeringen zouden we dat in de grote gebieden al wel zijn", aldus de CEO. Die meteen het belang van geld verdienen met online boodschappen relativeert.

"Voor ons is de totale winstgevendheid als Albert Heijn van belang. We willen als AH altijd en overal zijn voor de klant." Dat lukt qua winkels aardig met meer dan duizend winkels in Nederland, waar er ook nog steeds mondjesmaat bijkomen. "Meer dan tien dit jaar", zegt Van Egmond.

Kleinere huishoudens zijn in de meerderheid

AH vindt het tijd voor een volgende stap en doet dat via Albert Heijn compact. "Wij bezorgen vooral bij gezinnen, bedrijven en bij mensen die een feest hebben bijvoorbeeld." Die laatste twee categorieën zijn door corona natuurlijk wel afgenomen. Met compact richt het supermarktbedrijf zich nadrukkelijk op een- en tweepersoonshuishoudens. "Van alle leeftijden."

Het aanbod is een stuk beperkter, de besteldrempel lager - 35 euro versus 50 euro - en de keuze in de bezorgmomenten beperkter. Afhankelijk van hoe de proef in Haarlem verloopt, wordt het concept verder uitgerold. Kleinere huishoudens maken meer dan de helft van het totale aantal huishoudens in Nederland uit. De trend is ook bij gezinnen dat minder per keer wordt besteld, maar wel vaker per week.

Werkgelegenheid verschuift binnen het concern

Waar online boodschappen doen door de coronacrisis een flinke impuls heeft gekregen, geldt hetzelfde voor zelf scannen in de winkels. "Dat deed een vijfde tot een kwart van de klanten en is nu opgelopen tot 65 procent", zegt de AH-topvrouw. Dat scheelt nog niet in de inzet van personeel. "Door corona hebben we overal meer personeel nodig, zowel in de winkels als in de distributiecentra."

Met meer dan 100.000 fte is AH een werkgever van formaat. Veel meer of minder zal het dankzij of ondanks innovaties en investeringen niet worden denkt de CEO. "Het verschuift meer, bijvoorbeeld van distributiecentrum naar Home Shopping Center." Of de hamsters die het slachtoffer werden van het schaamteloos hamsteren van consumenten in het begin van de coronacrisis ooit nog terugkeren op de loonlijst? "Ik vind ze ongelooflijk lief en leuk", besluit Van Egmond.