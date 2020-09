De grote Amerikaanse bank JPMorgan verhuist ongeveer 200 miljard euro vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankfurt, als voorbereiding op de Brexit. Daarmee wordt het in één klap een van de grotere banken in Duitsland. Dat meldt persbureau Bloomberg woensdag op basis van meerdere bronnen.

De bank wil de verhuizing van het geld voor het einde van het jaar rond hebben. Als het geld in Duitsland is, is JPMorgan daar de op vijf na grootste bank, afgaande op data uit 2019. Hoewel het om een enorm bedrag gaat, wordt er dit jaar minder dan 10 procent van de totale balans van de bank verhuisd.

Over minder dan vier maanden loopt de transitieperiode af, de periode tussen de Brexit en de nieuwe relatie tussen het VK en de Europese Unie. Het VK hanteert nu nog de Europese regels om de overgang voor bedrijven te vergemakkelijken. Om zich voor te bereiden op een situatie zonder handelsdeal, die steeds waarschijnlijker wordt, maakte JPMorgan vorige week al bekend dat ongeveer tweehonderd medewerkers vanuit Londen naar Europese steden als Parijs, Frankfurt, Milan en Madrid zullen verhuizen.

Dat komt echter niet alleen door de Brexit. JPMorgan is al langer op zoek naar manieren om een groter deel van de Duitse markt in handen te krijgen.