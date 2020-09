De transactie die ING in 2014 probeerde te doen naar een dochterbedrijf van de Russische staatsbank Vnesheconombank was een administratieve fout. De bank reageert daarmee woensdag op berichten dat ze zou hebben geprobeerd om sancties te ontwijken.

ING is onder vuur komen te liggen door onthullingen uit de FinCEN Files, een verzameling van 2.600 documenten van de Amerikaanse financiële opsporingsdienst die in handen zijn gekomen van de Amerikaanse website BuzzFeed.

Daaruit kwam onder meer naar voren dat de bank in augustus 2014 een transactie van 45 miljoen dollar probeerde te doen naar VEB Leasing, een dochterbedrijf van Vnesheconombank. Laatstgenoemde stond op dat moment op een sanctielijst van de Verenigde Staten vanwege het besluit van Rusland om de Krim te annexeren.

ING meldt dat VEB Leasing aanvankelijk inderdaad is geregistreerd als partij in de betreffende transactie. Dit was echter een "administratieve fout" volgens de bank. Toen de fout is geconstateerd, is de naam verwijderd en is de transactie een week later alsnog uitgevoerd.

Het bedrijf ontkent dat het gegevens bewust heeft gewijzigd om de identiteit van de gesanctioneerde partij te verhullen. ING heeft hier destijds contact over gehad met de Amerikaanse autoriteiten, zonder dat er verdere actie is ondernomen.

De bank voegt eraan toe dat ze zichzelf ziet als een "poortwachter van het financiële systeem" en daarom haar verantwoordelijkheid neemt om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.