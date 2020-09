Winkelcentra in binnensteden buiten de Randstad zijn gemiddeld het hardst getroffen door de uitbraak van COVID-19, meldt onderzoeksbureau Locatus woensdag. Onder meer de binnensteden van Zwolle, Den Bosch, Roermond en Goes hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis.

Locatus analyseerde de ontwikkelingen in 2.500 winkelcentra in Nederland. Het gaat dan niet alleen om centra in steden, maar ook in dorpen. Tevens keek het bureau naar onder andere woonboulevards en vliegvelden.

Daaruit bleek dat de tien winkelgebieden die het hardst zijn getroffen allemaal in binnensteden van gemeenten buiten de Randstad liggen. Naast de vier eerdergenoemde steden gaat het om Maastricht, Tilburg, Drachten, Leeuwarden, Enschede en Arnhem.

De oorzaak hiervan is dat deze winkelgebieden relatief veel horeca en modewinkels tellen. Horecabedrijven moesten langere tijd volledig sluiten en kennen nog altijd beperkingen, terwijl modewinkels last hadden van online concurrenten. Ook het wegblijven van toeristen leidde tot minder inkomsten.

Dat steden buiten de Randstad zwaarder getroffen zijn dan bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht, kwam vooral doordat de provinciesteden een slechtere uitgangspositie hadden toen de lockdownmaatregelen werden ingevoerd. Overigens zijn de verschillen tussen de provinciesteden en de Randstad zeer klein, want ook in de binnenstad van bijvoorbeeld Amsterdam heeft de coronacrisis veel impact gehad.

Centra die zijn gericht op levensmiddelen of woonartikelen hadden minder last van de pandemie. Eerder werd al duidelijk dat deze sectoren het juist bovengemiddeld goed deden tijdens de lockdown.

Opvallend is dat hoe kleiner een gebied is, hoe minder zwaar het is getroffen door de coronacrisis. Dit komt vooral doordat kleinere winkelcentra zijn gericht op dagelijkse boodschappen en het met name moeten hebben van buurtbewoners.

Groei leegstand valt nog mee

Locatus heeft ook gekeken naar de leegstand in winkelcentra. Hieruit blijkt dat de groei van de leegstand vooralsnog meevalt. Zo stijgt het aantal lege winkelpanden minder hard dan vorig jaar. Dit komt vooral door de steunmaatregelen van de overheid. Hierdoor kunnen veel bedrijven hun hoofd momenteel nog boven water houden, ondanks sterk teruggevallen inkomsten.

De onderzoekers verwachten dat in de komende anderhalf jaar zo'n 30.000 retailers hun winkel sluiten. Daar staan ongeveer 25.000 openingen tegenover. Netto betekent dit dat er zo'n vijfduizend lege panden bij komen. Dit zou betekenen dat er over anderhalf jaar in de winkelcentra in totaal ongeveer 21.000 panden leegstaan, wat neerkomt op een leegstand van iets minder dan 10 procent.

Wel wijzen de onderzoekers op het feit dat de cijfers sterk samenhangen met toekomstige beslissingen die het kabinet neemt om de coronapandemie te beteugelen.