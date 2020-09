In de horeca- en evenementenbranche is in de afgelopen maand 36,5 procent minder bier verkocht dan een jaar eerder, maar de thuisverkoop kwam bijna 16 procent hoger uit, zo meldt koepelorganisatie Nederlandse Brouwers woensdag.

Sinds medio maart staat de totale bierverkoop nu 13,2 procent in de min, aldus de organisatie waarin veertien grote brouwers vertegenwoordigd zijn. Zij zijn samen goed voor 95 procent van de Nederlandse biermarkt.

De sector denkt dat de daling van de totale bierverkoop zonder het mooie weer van de afgelopen maanden groter zou zijn geweest. "Het mooie weer heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de daling niet nog groter is", aldus Nederlandse Brouwers.

"Gelukkig hebben daardoor veel consumenten kunnen genieten van een goed glas bier op het terras of in de tuin." Met name de horeca en de evenementenbranche blijven logischerwijs zwaar achter ten opzichte van vorig jaar, en dat zijn voor veel brouwers twee belangrijke afzetmarkten.

Positief is wel dat ook de export pluste in augustus, met 11,7 procent vergeleken met vorig jaar.