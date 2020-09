Luchtvaartmaatschappijen moeten vanaf 1 oktober tickets van vluchten die geannuleerd zijn binnen zeven dagen terugbetalen. Dat maakt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend. Sinds de uitbraak van COVID-19 was deze terugbetalingstermijn tijdelijk verruimd.

De termijn van zeven dagen gaat gelden voor vluchten die na 1 oktober worden geannuleerd. Voor vluchten die vóór 1 oktober zijn of worden geannuleerd geldt een termijn van zestig dagen.

De beslissing komt voort uit eigen onderzoek van de ILT en uit gesprekken met KLM, Transavia, Vueling, TUI en Corendon. De aanleiding voor het onderzoek en de gesprekken waren een veelvoud aan klachten en meldingen van passagiers. Tussen maart en september dienden dertienhonderd mensen een klacht in bij de inspectiedienst.

Praat mee op NUjij Heb jij lang moeten wachten voor je je geld terugkreeg? Of ging het bij jou juist heel snel? Deel jouw ervaring op NUjij!

De mensen klaagden dat ze een voucher ontvingen zonder dat ze de mogelijkheid kregen om hun geld terug te krijgen. Ook waren ze niet te spreken over de lange terugbetalingstermijn.

Toen de coronacrisis uitbrak werden vrijwel alle vluchten geannuleerd, wat tot grote financiële problemen bij luchtvaartmaatschappijen leidde. Het kabinet besloot daarom coulant te zijn en verzocht de ILT om de regels voor terugbetaling niet te handhaven. In mei startte de toezichthouder weer met zijn controles. Nu is dus besloten de termijn van zeven dagen weer in te voeren.