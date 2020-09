Nederlandse huishoudens hadden in het tweede kwartaal 2,4 miljard euro meer inkomsten dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks de uitbraak van COVID-19. Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag publiceerde.

De toename kwam vooral door loonsverhogingen die eerder al waren afgesproken. Deze zorgden voor een plus van 2,2 miljard euro en had nog hoger kunnen zijn als er niet zo veel ontslagen waren gevallen.

De inkomsten uit sociale uitkeringen stegen ook, doordat er meer WW is uitgekeerd. Daar stond tegenover dat er minder dividend is uitgekeerd. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bedrijven geen dividend mochten uitkeren als zij coronasteun wilden ontvangen.

Het inkomen van zelfstandigen bleef ongeveer op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal van vorig jaar. Zelfstandigen hadden weliswaar minder werk, maar door de steunmaatregelen van de overheid werd de schade beperkt. Het gaat dan om onder meer de zogeheten Tozo-steun, waaruit zelfstandigen zo'n 1,7 miljard euro ontvingen. Daar kwam nog eens 1,3 miljard euro coronacompensatie bovenop.

Tegenover de gestegen inkomsten van huishoudens stond een afname van de uitgaven, die in het tweede kwartaal daalden met 10 miljard euro. De lockdown was hiervan de belangrijkste oorzaak.

Nederlandse huishoudens spaarden meer dan ooit

Huishoudens zijn in diezelfde periode massaal gaan sparen. Er werd 12,4 miljard euro meer opzij gezet dan in het tweede kwartaal van 2019. Dit zorgde voor een record. Nog nooit spaarden Nederlandse huishoudens meer dan in het tweede kwartaal van dit jaar (in totaal 35,9 miljard euro).

Bedrijven maakten volgens het CBS juist minder winst. Het gaat slechts om een lichte daling, van in totaal 1,2 miljard euro. Daarbij kijkt het statistiekbureau naar alle bedrijven, behalve de ondernemingen die actief zijn in de financiële sector.

De omzetten van bedrijven namen weliswaar fors af door de coronacrisis, maar deze werden voor een aanzienlijk deel gecompenseerd door ruim 16 miljard euro aan coronagerelateerde subsidies.