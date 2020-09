ING probeerde in 2014 mogelijk sancties te ontwijken door 45 miljoen dollar over te maken naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, terwijl die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond, schrijven Trouw en onderzoekscollectief Investico dinsdag.

De krant en het onderzoeksplatform baseren zich op de ruim 2.500 documenten van de Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCEN die zondag zijn uitgelekt.

De Russische staatsbank Vnesheconombank stond in 2014 op de Amerikaanse sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim. Toen ING op 7 augustus van dat jaar 45 miljoen dollar (volgens de huidige koers ruim 38 miljoen euro) wilde overmaken naar Vnesheconombanks dochterbedrijf VEB Leasing, werd de transactie geblokkeerd.

Een week later kon ING het bedrag wel overmaken, maar de Nederlandse bank liet daarbij wel de naam VEB Leasing weg uit de betaalgegevens. Bank of America, die de gegevens controleerde, noemt deze werkwijze in de uitgelekt documenten "een poging om sancties te ontwijken".

ING laat in een reactie aan Trouw weten niet te reageren op berichten over individuele klanten of transacties.

Twee jaar eerder kreeg ING al een boete van 619 miljoen dollar van de Amerikaanse autoriteiten, omdat het bedrijf zich niet had gehouden aan de Amerikaanse sancties tegen Cuba en Iran. ING zou ook bij deze transacties betaalgegevens hebben weggelaten.

Hoekstra: 'Komende tijd meer ellende over witwassen'

Trouw en Investico kregen de uitgelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwasautoriteit via het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in handen. Het journalistieke netwerk heeft de documenten op zijn beurt ontvangen van nieuwssite BuzzFeed. Het gaat daarbij om ruim 2.500 documenten met meldingen over witwaspraktijken van tussen 2000 en 2017.

Uit de documenten blijkt onder meer dat twee Nederlandse bedrijven mogelijk miljarden illegale dollars hebben weggesluisd uit Rusland. Rijke Russen konden zo in het geheim hun geld naar het Westen verplaatsen. Een dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra waarschuwde dinsdag dat er de komende tijd nog meer berichten over witwaspraktijken zullen verschijnen. "We gaan de komende maanden en jaren meer ellende uit het verleden aantreffen ten aanzien van witwassen", aldus Hoekstra.