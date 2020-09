Het percentage mensen dat positief is getest op corona en laat weten vermoedelijk in de werksituatie te zijn besmet, loopt de laatste weken op. Het RIVM meldt dinsdag een percentage van 11,1 procent, waar dat een week eerder nog 9,5 procent was. Daarmee is de werkvloer na de thuissituatie nu het meest genoemd.

Het RIVM maakt geen onderscheid naar in welke sectoren mensen werkzaam die denken tijdens het werk besmet te zijn geraakt, zegt een woordvoerder. Premier Mark Rutte herhaalde tijdens zijn laatste persconferentie dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken.

"We zien dat een aanzienlijk deel van de coronabesmettingen is terug te leiden naar de werksituatie", zegt een woordvoerder van de premier desgevraagd. Thuiswerken maakt volgens de woordvoerder deel uit van de basisregels om het aantal coronabesmettingen te bedwingen. "Net zoals handen wassen."

Door niet naar het werk te gaan, wordt niet alleen het risico verkleind dat collega's worden besmet. "Het leidt ook tot minder bewegingen in de openbare ruimte." Niet alleen in het openbaar vervoer, maar ook bij tankstations bijvoorbeeld. "Thuiswerken is een belangrijke maatregel in het terugdringen van het aantal besmettingen. De werksituatie kan een brandhaard zijn."

Het percentage daalde eerder juist

Eind juli en begin augustus werd de werksituatie met respectievelijk 12,2 en 13,4 procent nog vaker genoemd als plek waar de besmetting zou hebben plaatsgevonden dan nu. Sindsdien liep het percentage flink terug, tot 6 procent in de rapportage van 25 augustus. Daarna is het juist elke week weer gestegen tot de 11,1 procent nu, ruim een op de tien.

"De maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken is 12 maart aangekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan en nooit ingetrokken", zegt de woordvoerder van het RIVM. "Het gaat om een combinatie van maatregelen die effectief bleek. Nu het aantal besmettingen weer oploopt, worden die weer benadrukt."

Drukte op de weg nog maar 6 procent onder normaal

Volgens de RIVM-woordvoerder is thuiswerken wanneer dat kan, een relatief eenvoudig te nemen maatregel. "Waarvan je ziet dat het werkt. Het is nu een veelgenoemde omgeving bij besmette personen." Overigens noemt gemiddeld zo'n kwart van de positief geteste mensen een mogelijke besmettingshaard.

Hoeveel mensen nog thuiswerken en hoeveel mensen al dan niet regelmatig naar het werk gaan wordt nergens bijgehouden. Wel blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat dat de drukte op het wegennet nog maar 6 procent onder dat van vorig jaar ligt.