Reisorganisatie TUI schrapt nog eens 20 procent extra vluchten in het komende winterseizoen. In een handelsupdate noemde het Duitse bedrijf dinsdag de onzekerheid over reisbeperkingen een reden voor deze stap.

Bij de presentatie van zijn derdekwartaalcijfers maakte TUI al bekend dat een flink deel van het geplande winterprogramma niet zou worden uitgevoerd. Met de nieuwe maatregel blijft 40 procent van de oorspronkelijk geplande reizen over.

De reisorganisatie had op 20 september nog 2 miljard euro in kas, terwijl de uitstroom van geld op hetzelfde niveau ligt als eerder gemeld. Dit betekent dat het bedrijf snel door zijn huidige buffer heen kan zijn, want er komen momenteel maandelijks honderden miljoenen euro's minder binnen dan eruit gaan.

Ook het zomerprogramma van TUI werd drastisch uitgekleed. Van de reizen die nog wel werden aangeboden, werd slechts zo'n 80 procent geboekt. In de zomer van 2019 en afgelopen winter waren praktisch alle reizen uitverkocht.

TUI heeft dit jaar al twee kapitaalinjecties van de Duitse overheid gekregen.