We zitten in de tweede golf van de coronacrisis. Maar zonder een tweede lockdown, blijven de economische gevolgen nog even uit. Het CPB gaat voorlopig nog niet uit van een economisch rampscenario.

In augustus bracht Centraal Planbureau (CPB) de verwachting naar buiten dat als het bij één golf blijft, onze economie dit jaar met 5 procent krimpt en volgend jaar met 3 procent groeit. Maar bij een tweede golf verwacht het CPB dat de economie dit jaar met 6,2 procent krimpt en volgend jaar blijft krimpen met 3,2 procent. De werkloosheid schiet dan naar 10 procent, terwijl het met maar één golf op bijna de helft daarvan uitkomt.

Hoewel we nu in de tweede golf zitten, gaat het CPB dus vooralsnog niet uit van het slechte scenario voor de economie, zegt een medewerker van het CPB tegen NU.nl. "We hebben scenario's gemaakt voor een tweede golf met een dieper dal voor de economie", zegt hij. "Het RIVM heeft gezegd dat er een tweede golf is, maar dan is de vraag: komt er nu ook economisch een tweede golf?"

Zonder aanvullende maatregelen, zoals een tweede intelligente lockdown, denkt hij dat er voor de economie geen tweede golf komt. Bedrijven worden dan namelijk niet harder geraakt dan nu. "Voor nu gaan wij dus uit van onze basisraming."

In november wordt de najaarsraming gepubliceerd, dan kijkt het CPB of het nodig is om de verwachtingen bij te stellen. "Maar het is niet zo dat we iedere dag kijken of het nodig is om die verwachtingen te veranderen."