Na jaren van uitstel ligt er nu eindelijk een voorstel om het gezamenlijke Europese luchtruim efficiënter in te delen. Dat heeft de Europese Commissie (EC) dinsdag laten weten. Door een ander gebruik van het luchtruim, kan de uitstoot met 10 procent worden teruggebracht en het scheelt miljarden aan kosten door vertragingen.

In 2004 werd de zogenoemde Single European Sky geïntroduceerd, waarbij Europese luchtverkeersleiders samenwerken en dat moest leiden tot winst op zowel milieu-, veiligheid- als financieel gebied. In 2013 wilde de EC aanpassingen doen, maar die gesprekken kwamen in 2015 stil te liggen.

Het huidige voorstel komt op een moment dat het luchtverkeer enorm is teruggevallen als gevolg van de coronacrisis. "Dit vraagt om een grotere veerkracht van onze luchtverkeersleiding", zegt de EC in een toelichting. "Het moet makkelijker worden de capaciteit aan te passen aan de vraag."

In normale drukke tijden komt het voor dat vliegtuigen door de verschillende blokken luchtruim zigzaggen. "Wat leidt tot meer vertragingen en meer brandstofverbruik", zegt Adina Valean, Eurocommissaris voor Transport. Door de regels aan te passen, kunnen toestellen vaker in een rechte lijn van A naar B vliegen.

Vertragingen hebben de Europese Unie vorig jaar 6 miljard euro gekost en als gevolg van de inefficiënte vliegroutes is 11,6 miljoen ton onnodige CO2 uitgestoten.

"Om piloten te vragen om door veel te drukke luchtruimen te vliegen leidt tot onnodige uitstoot, zo ook als dit gebeurt om zones te mijden waar hogere tarieven voor worden gerekend.", aldus de Eurocommissaris. Het nieuwe voorstel wordt nu ingediend bij het parlement en de Europese Raad. "Waarvan de commissie hoopt dat hier geen verdere vertraging optreedt."