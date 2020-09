Bij ongeveer 100.000 NS-klanten worden deze maand kosten afgeschreven die door een technische fout een aantal maanden niet in rekening zijn gebracht. Het gaat om ritten met bijvoorbeeld ov-fietsen en andere deur-tot-deurdiensten van de NS tussen maart en augustus. Dat meldt het vervoersbedrijf dinsdag.

In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro, wat betekent dat er bij de gemiddelde klant deze maand 10 euro wordt afgeschreven voor die diensten.

Een woordvoerder van de NS vertelt dat tussen maart en juli alle ritten met de diensten wel zijn geregistreerd, maar niet goed in het systeem verwerkt werden. "Daardoor kwamen de ritten niet op de factuur van de reiziger."

"Normaal gesproken hebben we zoiets meteen door, maar dit probleem ontstond tijdens de piek van de coronacrisis. Toen hadden we al heel weinig reizigers, daardoor viel dit niet direct op", aldus de woordvoerder. In augustus ontdekte de NS de fout en werd deze gerepareerd.

De woordvoerder zegt dat reizigers het bedrag deze maand op hun factuur zien. "We vinden het heel vervelend om dit zo te doen, maar mensen hebben wel gewoon van deze diensten gebruikgemaakt, daarom sturen we de facturen alsnog."