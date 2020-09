Bierbrouwer AB InBev, bekend van onder meer Hertog Jan, Leffe en Corona, wil volgend jaar al zijn bierflesjes die in Nederland verkocht worden voorzien hebben van waarschuwingen over het drinken van alcohol bij bijvoorbeeld zwangerschap. Dat heeft de brouwer dinsdag bekendgemaakt.

Eind dit jaar moeten op 60 procent van de etiketten waarschuwingen als 'Drink niet als je rijdt' en 'Drink niet als je zwanger bent' staan. De teksten zullen, net als die op pakjes sigaretten, variëren. "Zodat de teksten blijven opvallen", aldus AB InBev.

De brouwer zegt met de invoering van de teksten op de etiketten invulling te geven aan de doelstelling voor verantwoord drinken. "We zien een positieve trend waarbij consumenten steeds verantwoorder met bier en alcohol omgaan", zegt retaildirecteur Jasper Kessels. Daarmee doelt hij op onder andere de toenemende consumptie van alcoholvrij bier.

"En overmatig drinken is steeds meer not done." Evengoed is onverantwoord drinken nog steeds een probleem, stelt de brouwer. "Bijvoorbeeld als minderjarigen of zwangeren drinken." De teksten op de etiketten zijn een manier om daar iets tegen te doen.

De bierbrouwer wil ook de verkoop van alcoholvrij of bier met minder alcohol erin opvoeren tot een vijfde van het totaal in 2025.