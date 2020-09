Netbeheerder TenneT en de Britse sectorgenoot National Grid onderzoeken de mogelijkheid om hun windparken op zee aan elkaar te koppelen. Dat hebben ze dinsdag bekendgemaakt. Zowel Nederland als het VK willen meer windparken op zee bouwen.

Door die parken te koppelen, kunnen eventuele stroomoverschotten makkelijker verhandeld worden. Dat geldt ook voor stroom die op land wordt opgewekt, bijvoorbeeld uit gas in Nederland of uit kerncentrales in Engeland, licht een woordvoerder van TenneT toe.

Normaal gesproken worden kabels voor het transport van stroom van land naar land gelegd. Zo zijn die er al tussen bijvoorbeeld Nederland en Engeland en Nederland en Noorwegen. "De windparken worden steeds verder uit de kust gebouwd", zegt de woordvoerder van TenneT. Nu liggen ze veelal op zo'n 20 kilometer uit de kust, dat schuift op tot wel 80 kilometer vanaf het land.

Zo bouwt TenneT een nieuw windpark IJmuiden Ver, dat zoals de naam al doet vermoeden ver uit de kust komt te liggen. Dit moet rond 2028 af zijn. "Dan zou het logisch zijn dat dit park dan wordt aangesloten op een Brits windmolenpark." Alle windparken blijven ook verbonden met kabels met het land. "Het is handig om meerdere kabels te hebben, je kunt niet alles door een kabel transporteren."

De Brexit speelt volgens de woordvoerder van TenneT geen rol in de plannen. "We hebben altijd al een goede samenwerking met National Grid en dat blijft zo." Eind 2021 moet duidelijk zijn of het plan om de windparken te koppelen ook echt haalbaar is.