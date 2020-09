Europese lidstaten mogen via lokale vergunningen de verhuur via bijvoorbeeld Airbnb reguleren. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag besloten. In Frankrijk bestaat al zo'n nationale regeling, volgens het Hof is die verenigbaar met het Unierecht.

De Franse overheid heeft in die regeling vastgelegd dat burgemeesters in grote steden zelf de korte, incidentele verhuur aan mensen die niet in hun gemeente wonen mogen reguleren. Dat betekent in de praktijk dat Franse burgemeesters mogen bepalen dat woningverhuurders niet via platforms als Airbnb mogen verhuren of dat ze dat alleen mogen doen als ze bijvoorbeeld op een andere manier extra huurwoningen toevoegen aan de markt.

Daar moeten wel goede redenen voor zijn, legt een woordvoerder van het Europese Hof van Justitie uit. "Dit mag alleen als er sprake is van ernstige woningnood en er maatregelen moeten worden genomen om voldoende woonruimte te creëren."

Dat het Hof heeft gezegd dat deze regeling voldoet aan de regels van de Europese Unie, betekent dat alle lidstaten in principe zo'n regeling mogen hanteren. "Deze uitspraak schept een wettelijk kader voor de korte verhuur", aldus de woordvoerder.

De maatregelen die landen of burgemeesters nemen tegen die korte verhuur moeten wel evenredig zijn. De korte verhuur via bijvoorbeeld Airbnb mag dus niet zomaar verboden worden, er moet echt een noodzaak voor zijn en dat kan gecontroleerd worden door een rechter.