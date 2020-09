De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vijf vuistregels opgesteld waaraan duurzaamheidsclaims moeten voldoen. Als fabrikanten van producten zich hier niet aan houden, kunnen ze een boete of dwangsom tegemoetzien, meldt de toezichthouder dinsdag.

Met dit beleid wil de toezichthouder paal en perk stellen aan het zogeheten greenwashing, de wildgroei van duurzaamheidskeurmerken, waarbij niet altijd te achterhalen is hoe milieuvriendelijk, gezond of diervriendelijk een product nu eigenlijk is.

In de vuistregels van de ACM staat onder meer dat duidelijk moet zijn welk duurzaamheidsvoordeel een product heeft en dat dit onderbouwd moet kunnen worden met feiten.

Ook moeten eventuele vergelijkingen met andere producten eerlijk zijn en moeten bedrijven eerlijk en concreet zijn over hun duurzaamheidsinspanningen. Tot slot mogen visuele claims en keurmerken niet verwarrend zijn voor consumenten.

De ACM roept bedrijven en andere organisaties op om mee te denken en te reageren op deze vuistregels. Zij kunnen dit doen tot 20 oktober 2020. Daarna stelt de toezichthouder de definitieve regels op, waarna invoering korte tijd later plaatsvindt. Het moet ervoor zorgen dat consumenten duurzaamheidskeurmerken vertrouwen en dat markten voor duurzamere producten zich kunnen ontwikkelen.

'Belangrijk dat informatie klopt en controleerbaar is'

"Voor consumenten en bedrijven die willen bijdragen aan een meer duurzame samenleving is het belangrijk dat de informatie over duurzaamheid klopt en controleerbaar is", aldus Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. Hij roept consumenten op om vermoedelijk misleidende claims te melden.

In juli maakte de ACM al bekend dat ze strenger wil toezien op het gebruik van duurzaamheidsclaims en dat ze graag ziet dat bedrijven het mes zetten in de 250 keurmerken die momenteel op de markt zijn.