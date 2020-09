De Belastingdienst weigert gemeenten financieel te compenseren voor de hulp aan gedupeerde burgers van de toeslagenaffaire. Eerdere toezeggingen om dit wel te doen zijn ingetrokken, melden Trouw en RTL Nieuws dinsdag op basis van interne documenten.

"Veel van onze inwoners verkeren in grote problemen als gevolg van het handelen van de Belastingdienst. Wij willen ze liever vandaag dan morgen gaan helpen, maar de Belastingdienst weigert gemeenten daarvoor tegemoet te komen", zegt wethouder Peter Heijkoop uit Dordrecht namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Trouw.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) meldde vorige maand dat het compenseren van een groot gedeelte van de gedupeerden langer zal duren dan aanvankelijk werd verwacht. De bedoeling was dat een groot aantal ouders in september herbeoordeeld zou worden, maar in de praktijk is volgens Van Huffelen gebleken dat het veel langer duurt om casussen af te handelen.

Heijkoop benadrukt in gesprek met RTL Nieuws dat er "geen enkel schot in de zaak zit". "Daarom luiden we nu de noodklok", zegt hij.

Het ministerie van Financiën heeft de berichten in Trouw en RTL Nieuws met "enige verbazing gelezen", laat een woordvoerder weten in gesprek met NU.nl. Volgens hem heeft de fiscus een voorstel gedaan voor financiële compensatie en gaan de partijen hierover donderdag in gesprek.

Vele duizenden ouders wachten nog op compensatie

De eerste groep van 108 ouders zijn in juli uitbetaald. Vele duizenden wachten nog op die compensatie. In totaal gaat het om een bedrag van tussen de 4 en 7 miljoen euro. Donderdag vindt opnieuw een overleg tussen de VNG en Van Huffelen plaats.

De toeslagenaffaire draait om het handelen van de fiscus, die ouders dupeerde door de kinderopvangtoeslag ten onrechte stop te zetten. Vermoedelijk duizenden ouders werden onterecht aangemerkt als fraudeur. Ze werden onder meer strenger gecontroleerd als ze een dubbele nationaliteit hadden.