De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat nog meer bezuinigen dan eerder aangekondigd. Zo willen de Duitsers extra banen schrappen, boven op de reeds geplande 22.000 arbeidsplaatsen. Ook het aantal vliegtuigen wordt verminderd, zo maakt het bedrijf bekend.

Reden van de aanvullende bezuinigingen is dat het vliegverkeer minder snel herstelt van de coronacrisis dan Lufthansa dacht. Eerder verwachtte de luchtvaartmaatschappij dat in het vierde kwartaal van dit jaar het aantal passagiers op ongeveer 50 procent van het normale niveau zou liggen. Nu stellen de Duitsers die verwachting bij, naar een percentage tussen de 20 en 30.

Dit betekent dat het schrappen van 22.000 banen niet genoeg is. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk. Daarom wordt het personeelsbestand "aangepast aan de marktontwikkelingen". Om hoeveel extra banen het precies gaat, maakt Lufthansa niet bekend.

Ook gaat het mes in het aantal toestellen. Eerder dit jaar werden al zes Airbus A380's permanent aan de kant gezet. Acht andere vliegtuigen van hetzelfde type gaan ook voor langere tijd de hangar in, evenals tien Airbus A340-600's. Alleen bij een onverwacht snelle toename van het vliegverkeer gaan de toestellen weer de lucht in.

Voor de komende jaren vermindert Lufthansa zijn vloot met in totaal 150 vliegtuigen. Als gevolg van de wijzigingen doet de luchtvaartmaatschappij een afwaardering op zijn vloot van 1,1 miljard euro.

Daarnaast worden de maandelijkse uitgaven verlaagd van 500 naar 400 miljoen euro. Ook vermindert het bedrijf zijn kantoorruimte in Duitsland met 30 procent en kijkt het in de rest van de wereld eveneens naar mogelijkheden om kantoorruimte te verminderen.