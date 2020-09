Het consumentenvertrouwen is in september nauwelijks veranderd ten opzichte van augustus. Deze maand kwam het uit op -28, in augustus was dat -29. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Met -28 lag het consumentenvertrouwen ver onder -6, het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Consumenten zijn wel iets minder pessimistisch over het economisch klimaat. In augustus was de deelindicator daarvoor nog -59, nu is dat -58. Ze zijn iets minder negatief over de economische situatie van het komende jaar dan in augustus.

Ook hebben ze iets meer vertrouwen in hun eigen financiële situatie van de komende twaalf maanden. Toch vinden consumenten het nu iets minder verstandig om grote aankopen te doen dan in augustus.

In april, net na het begin van de coronacrisis, nam het consumentenvertrouwen een duik van -2 naar -22. In mei lag het consumentenvertrouwen op -31 en sindsdien schommelt het een beetje.

In maart 2013 werd met -41 het absolute dieptepunt van het consumentenvertrouwen bereikt. Met 36 werd het hoogtepunt bereikt in januari 2000.