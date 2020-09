De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar sigaretten die mogelijk illegaal een mentholgeur of -smaak hebben, bevestigt een woordvoerder dinsdag na berichtgeving van NRC.

Mentholsigaretten zijn sinds afgelopen mei verboden in de Europese Unie (EU). De smaak van menthol maakte roken aangenamer en dit gaat in tegen het plan van de EU om roken te ontmoedigen.

Hoewel aroma's niet verboden zijn, mogen deze niet waarneembaar te proeven of te ruiken zijn - dat geldt voor alle smaken. Een sigaret "mag geen andere karakteristieke geur of smaak hebben dan die van tabak", zegt Reinskje Talhout, tabaksonderzoek bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in NRC.

De NVWA is veel tijd kwijt aan het eigen onderzoek, doordat moet worden voldaan aan voorgeschreven Europese procedures. Zolang het onderzoek loopt, wil de toezichthouder niet zeggen welk merk sigaretten of welk bedrijf het betreft. Ook is nog onduidelijk wanneer de eerste resultaten bekend worden gemaakt.

Wel heeft tabaksfabrikant British American Tobacco bij het NVWA een klacht ingediend tegen Japan Tobacco International (JTI), omdat deze fabrikant sigaretten zou maken waarvan meerdere smaakvarianten bestaan.

JTI zegt in een reactie tegen NRC dat het bedrijf inderdaad sigaretten met een zeer lage hoeveelheid menthol verkoopt, maar dat deze producten geen "duidelijk waarneembare geur of smaak" anders dan die van tabak bevatten.