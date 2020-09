De aandelen in grote Britse café- en restaurantgroepen zijn flink gedaald door de mogelijke nieuwe lockdownmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk.

Maandag zei de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock dat er mogelijk strenge maatregelen komen voor pubs en restaurants, om zo het toenemende aantal coronagevallen tegen te gaan.

In enkele delen van het Verenigd Koninkrijk moeten de pubs momenteel al om negen uur 's avonds sluiten.

Dit heeft zijn weerslag op de aandelen van grote horecaketens. Zo kregen grote spelers als Wetherspoon, Mitchells & Butlers en Marston's te maken met een afname tussen de 9 en 18 procent.

Het Verenigd Koninkrijk is hard geraakt door het coronavirus. Momenteel is het aantal dodelijke slachtoffers hier het hoogst van heel Europa. Net als Nederland kreeg ook het Verenigd Koninkrijk in september te maken met een toename in het aantal nieuwe coronagevallen.