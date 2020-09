Naar verwachting verdubbelen de vijftig grootste investeringsbanken dit jaar hun inkomsten uit de verkoop van goud, blijkt maandag uit onderzoek van het bankconsultancybedrijf Coalition.

Door de coronacrisis schreven de banken al meer dan 1,2 miljard dollar (zo'n 1 miljard euro) bij door de verkoop van edelmetalen. Met name goud is erg in trek.

De verkoopcijfers liggen nu al hoger dan de totale verkoop in 2019. De verwachting is dat de totale verkoop dit jaar uitkomt op zo'n 2,13 miljard euro.

In augustus ging de prijs van goud voor het eerst door de grens van 2000 dollar (1698 euro) per troyounce (31,1 gram).

Investeren in goud staat bekend als waardevaste belegging. In tijden van crisis besluiten veel speculanten om te investeren in het edelmetaal vanwege de stabiele waarde.

Niet alleen banken profiteren van de coronacrisis, ook topinvesteerders als Warren Buffet richten zich sinds het begin van de pandemie weer meer op goud. Zo investeerde Buffets bedrijf Berkshire Hathaway de afgelopen periode miljarden in het Canadese goudmijnbedrijf Barrick Gold.