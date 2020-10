De grote Amerikaanse cruisemaatschappijen Royal Caribbean Group en Norwegian Cruise Line hebben een rapport laten opstellen met richtlijnen die de gezondheid van de gasten en bemanning van cruiseschepen moet waarborgen als de schepen weer uitvaren. Het document van 65 pagina's is maandag ingediend bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC.

De cruiseschepen mogen sinds 14 maart niet meer uitvaren. De cruisesector is net als veel andere deelsectoren in de reisbranche zwaar getroffen door de uitbraak van COVID-19.

Vooral aan het begin van de wereldwijde uitbraak kwamen de varende hotels met besmette reizigers aan boord volop in de publiciteit, omdat ze nergens mochten afmeren.

Het rapport is op verzoek van de maatschappijen opgesteld door medische en wetenschappelijke deskundigen. Er staan 74 gedetailleerde stappen in over hoe cruisen weer op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Dat zou onder andere moeten gebeuren door testen, betere ventilatie, het dragen van mondkapjes en betere evacuatieplanning.