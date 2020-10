Vestia eist een schadevergoeding van BNP Paribas vanwege de rol van de Franse bank in het renteschandaal dat de Nederlandse woningcorporatie in 2012 bijna de kop kostte. Vestia heeft de claim donderdag ingediend bij de High Court of Justice in Londen, maakt de woningcorporatie maandag bekend.

Vestia zegt voor 300 miljoen euro schade te hebben geleden door BNP Paribas, al is nog niet duidelijk welk bedrag de corporatie daadwerkelijk claimt. Dat bedrag wordt op een later moment bepaald.

Vestia kwam in 2012 in grote financiële moeilijkheden bij het afdekken van renterisico's. De kasbeheerder van het bedrijf had daarbij ingespeeld op een verhoging van de rente. Toen de rente echter begon te dalen, kwam Vestia in de problemen en moest de woningcorporatie fors bijbetalen.

De problemen waren zelfs zó groot dat andere woningcorporaties Vestia overeind moesten houden. De totale schade voor Vestia en de andere corporaties bedroeg 2,5 miljard euro.

Volgens Vestia speelde BNP Paribas een kwalijke rol bij het kopen van de renteproducten. De bank zou medeverantwoordelijk zijn voor het feit dat een tussenpersoon de kasbeheerder van Vestia heeft omgekocht. De tussenpersoon en de kasbeheerder zijn hiervoor veroordeeld.

Eerder al trof Vestia in deze zaak schikkingen met onder meer Deutsche Bank, ABN AMRO, een voormalige bestuurder en diverse oud-commissarissen van de corporatie. De rechtszaak tegen de voormalige kasbeheerder loopt nog.

De claim tegen BNP Paribas is ingediend in Londen, omdat dit in de contracten zo is afgesproken.