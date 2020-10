De Zweedse overheid pompt in 2021 in totaal ruim 10 miljard euro in de economie om die na de coronacrisis weer op stoom te krijgen. Daarbij kiezen de Zweden voor maatregelen als belastingvoordelen en extra overheidsuitgaven.

De Zweedse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met ongeveer 4,6 procent. Dat is minder dan in veel andere Europese landen. In Nederland wordt een krimp van 5 procent verwacht.

"Ons economisch beleid gaat nu een nieuwe fase in", zei de Zweedse minister van Financiën Magdalena Andersson. "We geven een recordbudget uit om de Zweedse economie weer draaiende te krijgen, zodat we ons een weg uit de crisis kunnen banen."

Met het geld worden ongeveer 75.000 banen gecreëerd, op een beroepsbevolking van 5,5 miljoen mensen. Daarnaast wordt het budget gebruikt om sneller de energietransitie rond te krijgen en om de welvaart in het land te verhogen.