ING is bezig om binnen alle kantoren verspreid over veertig landen één manier van werken door te voeren. Dat zegt een woordvoerder van ING maandag in reactie op berichtgeving door onder meer Het Financieele Dagblad (FD) over verdachte transacties.

De woordvoerder zegt dat de bank in 2017 een uitvoerig programma is gestart om processen en procedures rondom het controleren van transacties flink te verbeteren en beter te weten wie de klant is. "Om bijvoorbeeld witwassen of financiering van terrorisme te voorkomen." Daar wordt volgens de ING-woordvoerder flinke vooruitgang mee geboekt.

Binnen de bank houden zo'n 4.000 werknemers, op een totaal van 52.000, zich bezig met het programma. De werkwijze moet bij alle dochters in alle landen worden doorgevoerd. Wanneer dat overal is gebeurd is nog niet bekend. "We hebben nog geen concrete datum."

Een dochterbedrijf van de bank wordt genoemd in een witwasaffaire van dubieus geld uit Rusland. Op dit incident gaat de woordvoerder niet specifiek in. "We zeggen nooit iets over klanten of transacties, dat is niet toegestaan. We kunnen hier dus geen commentaar op geven."

Genoemde zaken ook onderwerp van onderzoek

Banken zijn verplicht onderzoek te doen naar verdachte transacties. Bij de genoemde praktijken met het witwassen van verdacht Russisch geld zou sprake zijn van zogenaamde spiegeltransacties. Daarbij worden effecten, bijvoorbeeld aandelen of obligaties, in de ene valuta aangekocht en gelijktijdig verkocht in een andere valuta.

Dat is op zich niet verboden, maar banken moeten daarbij wel extra alert zijn op witwaspraktijken. "Men kan ervan uitgaan dat genoemde zaken ook onderwerp zijn van onderzoek", zegt de woordvoerder van ING desgevraagd. Hij wijst erop dat de grote Nederlandse banken vorig jaar gezamenlijk een initiatief zijn begonnen op het gebied van transactiemonitoring. "Zo krijgen we ook beter inzicht in de stromen die via verschillende banken lopen."

Het aandeel ING noteert maandagochtend ruim 8 procent lager, dat is slechter dan het gemiddelde op de over de hele linie negatief gestemde beurs.