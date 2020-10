De Nederlandse aandeelhouders van Unilever hebben ingestemd met de plannen van het bedrijf om 100 procent Brits te worden, maakte het levensmiddelenconcern maandag bekend. Volgende maand moeten de Britse aandeelhouders zich over de plannen buigen.

Unilever is nu nog deels Nederlands en deels Brits. Het bedrijf, dat onder meer de Magnum-ijsjes, Calvé-pindakaas en Cup-a-Soup produceert, heeft nu nog een hoofdkantoor in Londen en een in Rotterdam, maar wil af van deze zogeheten duale structuur. Dit moet het voor Unilever makkelijker maken om grote aankopen te doen of onderdelen te verkopen. De hoofdkantoren van belangrijke concurrenten van het bedrijf zijn slechts in één land gevestigd.

Bijvoorbeeld bij een overname geeft de huidige duale structuur van Unilever problemen en daardoor is het concern minder flexibel. Als alles volgens planning verloopt, stapt het concern in het weekend van 21 en 22 november over op de nieuwe structuur.

Daarvoor moeten zowel de Nederlandse als de Britse aandeelhouders ermee ingestemd hebben. Maandag is duidelijk geworden dat ruim 99 procent van de Nederlandse aandeelhouders het plan ziet zitten. De Britten moeten op 12 oktober beslissen of ze akkoord gaan. Als die straks tegenstemmen, gaat de wijziging dus niet door.

GroenLinks wil Unilever een boete opleggen

Ook als de Britten wel toestemming geven, is het nog niet 100 procent zeker dat de duale structuur overboord gaat. Vanuit de Nederlandse politiek dreigt een extra hindernis. Oppositiepartij GroenLinks vindt het maar niks dat grote Nederlandse bedrijven hun hoofdkantoren willen verplaatsen en wil bij zo'n vertrek een boete opleggen.

In het geval van Unilever zou deze boete kunnen oplopen tot een bedrag van 11 miljard euro. Eerder liet het bedrijf weten dat de overgang naar een volledig Britse structuur dan van de baan is. Vrijdag heeft GroenLinks duidelijk gemaakt dat de boete moet worden opgehoest door de aandeelhouders en niet door het bedrijf zelf. Dit heeft de stemming niet beïnvloed, aangezien de aandeelhouders al op woensdag 16 september hun stem moesten uitbrengen.

Waarschijnlijk weinig gevolgen voor werkgelegenheid in Nederland

Voor de werkgelegenheid in Nederland heeft de voorgenomen wijziging waarschijnlijk niet of nauwelijks gevolgen. Het kantoor in Rotterdam, dat nu nog dienstdoet als één van de twee hoofdkantoren van het bedrijf, blijft bestaan en de werknemers kunnen daar blijven werken. De vestiging zal alleen niet meer fungeren als hoofdkantoor.

Ook blijft het bedrijf genoteerd aan zowel de Londense als de Amsterdamse aandelenbeurs. Alleen is het bedrijf dan geen naamloze vennootschap (nv) meer, maar uitsluitend een PLC (public limited company, de Britse juridische tegenhanger van de Nederlandse nv).

Voor de Nederlandse schatkist heeft het wel gevolgen. Als de overgang doorgaat, betaalt het concern straks alleen winstbelasting in het Verenigd Koninkrijk en niet langer in Nederland. Ook de inkomsten uit de dividendbelasting vallen dan weg.