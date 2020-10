De NHG-grens wordt komend jaar verhoogd tot 325.000 euro. Nu ligt hij nog op 310.000 euro. Woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen nog eens 6 procent meer lenen met een Nationale Hypotheek Garantie. Voor hen komt de grens op 344.500 euro te liggen.

De grens voor een hypotheek met NHG is de afgelopen jaren hard gestegen. In 2018 lag de maximale aankoopsom voor een woning met zo'n garantie nog op 265.000 euro. Om ervoor te zorgen dat de grens zich gelijkmatiger ontwikkelt, heeft NHG daarom samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën een nieuwe methode ontwikkeld om de grens vast te stellen.

Voorheen werd de grens gebaseerd op de gemiddelde koopsommen in de afgelopen drie maanden. Bij de nieuwe methode wordt de grens gebaseerd op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden, iets meer dan drie jaar dus. Dat bedrag wordt vervolgens vermeerderd met een correctiefactor om aan te sluiten bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar.

Omdat mensen die een woning willen kopen vaak rekening houden met de NHG-grens, hoopt NHG zo bij te dragen aan een stabielere woningmarkt.

Het heeft een aantal voordelen om een hypotheek met NHG af te sluiten. Ten eerste scheldt het Waarborgfonds je restantschuld kwijt als je je huis gedwongen moet verkopen en je daar zelf geen schuld aan hebt. Omdat geldverstrekkers dankzij die garantie minder risico lopen, is je hypotheekrente ook een stuk lager.