Minister Koolmees (Sociale Zaken) moet voorkomen dat er hogere pensioenpremies moeten worden betaald door de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Dat zeggen vakbond FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland maandag in een gezamenlijke verklaring. Ook willen ze dat de minister lagere pensioenuitkeringen voorkomt.

Zij vragen daarom om een "overgangsregime" dat de hogere premies en lagere uitkeringen moet voorkomen, "zodat we zo snel mogelijk stabiliteit kunnen bieden in pensioenen, pensioenpremies en pensioenopbouw. We moeten daarbij geen problemen vooruit schuiven, maar ook geen onnodige problemen in de overgangsfase creëren."

De bond en werkgevers denken dat er door de coronacrisis onnodige kortingen en premieverhogingen aan komen. "We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien."

Zij wijzen erop dat er in het huidige pensioenstelsel bepaalde maatstaven zijn die ervoor zorgen dat kortingen en premieverhogingen noodzakelijk zijn. In diverse bedrijfstakken zorgt dit nu al voor problemen. Echter, deze maatstaven, zoals de bijdrage aan de premiedekkingsgraad, spelen geen rol meer in het nieuwe stelsel, waarnaar alle pensioenfondsen uiterlijk in 2026 over moeten zijn gegaan.

De hogere premies die in sommige sectoren nu al betaald moeten worden. zorgen echter wel voor minder investeringen, koopkracht en bedrijvigheid. Daarnaast dreigen bij veel pensioenfondsen de komende jaren lagere pensioenen als gevolg van deze regels.

De drie organisaties denken dat beslissingen over premies en pensioenuitkeringen nu al "in de geest" van het nieuwe stelsel genomen kunnen worden.