De prijzen van koopwoningen zijn in augustus met 8,2 procent gestegen ten opzichte van augustus vorig jaar. Dat is de grootste prijsstijging in ruim anderhalf jaar, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag. De prijzen liggen nu op het hoogste niveau ooit.

De gemiddelde verkoopprijs lag in augustus op 336.277 euro. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS zijn de effecten van de coronacrisis nog niet te zien op de woningmarkt. "Dat is het grote verschil met de vorige financiële crisis", zegt hij. "Toen stond de woningmarkt centraal omdat de huizen van mensen onder water stonden. Daardoor gaven ze minder uit, omdat ze liever extra aflosten op hun hypotheek."

"Maar nu draait de woningmarkt gewoon door, zelfs al krijgt de economie een enorme klap. Dat zal te maken hebben met het feit dat vooral jongeren en flexwerkers hun baan verliezen. Voor mensen met een vaste baan levert de coronacrisis tot nu toe financieel niet veel problemen op", aldus Van Mulligen.

Het Kadaster zag in augustus wel dat er iets minder huizen van eigenaar wisselden dan vorig jaar. Er werden iets meer dan negentienduizend woningtransacties geregistreerd. Dat is bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. Tot nu toe zijn er in 2020 ruim 148.000 woningen van eigenaar gewisseld, dat is 5 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2019.