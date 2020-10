Shell wil voor het einde van dit jaar 30 tot 40 procent van de kosten op het gebied van olie- en gasproductie besparen. Op die manier wil het bedrijf zich beter kunnen richten op duurzame energie. Dat zeggen bronnen maandag tegen persbureau Reuters.

Het project staat intern bekend als Project Reshape en de besparingen die het oplevert, komen boven op eerder aangekondigde besparingen van zo'n 3,4 miljard euro in het licht van de coronacrisis.

Voor Shell is het van levensbelang om kosten te besparen als het zich meer wil richten op duurzame energie. In die markt zijn de marges namelijk relatief klein. Daarnaast verwacht het bedrijf meer last te krijgen van concurrentie, aangezien er al gevestigde partijen in de markt zijn en oliebedrijven als BP en Total ook hun best doen om een stukje van de markt te bemachtigen.

Een woordvoerder van Shell zegt tegen Reuters dat het bedrijf inderdaad de huidige strategie herziet. "Dat doen we om als sterk bedrijf de energietransitie in te gaan en omdat we een simpelere organisatie willen zijn. We bestuderen daar op dit moment meerdere opties en scenario's voor."

Een van die scenario's zou zijn om bij kosten te gaan besparen bij tankstations. Daar heeft Shell er over de hele wereld nu 45.000 van, waarmee het bedrijf het grootste netwerk van tankstations in handen heeft. Shell denkt dat de tankstations cruciaal zullen zijn voor de transitie, maar wil dus wel kritisch naar de kosten van die stations kijken.

Shell is niet het enige olie- en gasbedrijf dat van strategie wil veranderen. Onder meer concurrent BP is daar ook mee bezig.