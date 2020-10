Zalando verkoopt vanaf oktober ook tweedehands kleding in Nederland. De online kleding- en schoenenwinkel deed dat al in Duitsland en Spanje. Klanten kunnen zelf naar Zalando stappen met hun oude kleding, een algoritme bepaalt vervolgens de prijs. Dat zegt Jacintha de Graaf, directeur voor de Benelux, maandag in gesprek met Het Financieele Dagblad (FD).

Hoeveel een klant van de verkoopprijs terugziet en hoeveel Zalando er zelf aan verdient, wil De Graaf nog niet zeggen. "Het zal sterk schommelen. Een algoritme bepaalt de prijs op basis van de vraag en de mogelijke snelheid van de verkoop."

Ze geeft wel aan dat Zalando behoorlijk streng zal selecteren en zeker niet alle tweedehands kleding zal aannemen. De kleding moet bij Zalando passen, dus het zal vooral kleding zijn van merken die al nieuw op de site worden aangeboden. Daarnaast moet de kleding zo goed als nieuw zijn en mogen er geen vlekken en gaten in zitten.

Klanten die de kleding kopen, mogen de items net zoals bij nieuwe kleding gewoon retourneren als ze niet tevreden zijn.

Zalando benadrukt zelf het duurzame aspect van het doorverkopen van tweedehands kleding, en zegt dat het er ook gerecycled papier en plasticvrije verpakkingen voor zal gebruiken. Maar wie kleding verkoopt via de website, krijgt daar een cadeaubon voor terug. Op die manier hoopt Zalando nieuwe transacties aan te wakkeren.