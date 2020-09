Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week gebeurde.

Na het vuurwerk van vorige week draaide de brexitcarrousel ook deze week weer op volle toeren. Het begon vorig weekend al toen verschillende voorgangers zoals Tony Blair en Theresa May zich zondag publiekelijk tegen Boris Johnsons omstreden wetsvoorstel keerden. Een dag later voegde ook David Cameron, de architect van het brexitreferendum, zich bij dit gezelschap. De kritiek van meerdere oud-premiers bleek echter niet voldoende.

Chaos in Number Ten

Maandagavond stemde een meerderheid van de Britse parlementariërs namelijk in met de nieuwe 'Brexit-wet' waarmee onderdelen van het terugtredingsakkoord onderuitgehaald worden. Dat betekende echter niet dat de nieuwe wet vrij baan had.

Enkele prominente leden van zijn eigen Conservatieve Partij stelden bijvoorbeeld dat Johnsons plannen in strijd zijn met internationaal recht. Na heel wat getouwtrek kwam de premier woensdag met een compromisvoorstel op de proppen. De regering-Johnson zei toe eerst toestemming van het parlement te vragen voordat delen van het zogeheten Noord-Ierland-protocol kunnen worden verworpen.

Ondanks deze lijmpoging vond Richard Keen, de advocaat van de Britse regering, het "onwettige" nieuwe Brexit-voorstel voldoende reden om af te treden. Het kabinet-Johnson lijkt ondanks de kritiek door te willen pakken met de controversiële wet en gelooft nog altijd in een goede afloop.

Brussel legt de bal bij de Britten

In Brussel bekeek men de Lagerhuisstemming en de daaropvolgende onderhandelingen met argusogen. Zo gaf Ursula von der Leyen in haar speech aan het Europees Parlement aan dat er niets veranderd kan worden aan de eerder gesloten uitredingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. "Met iedere dag die verstrijkt nemen de kansen op een tijdige handelsdeal af", sprak de Commissievoorzitter. Verder benadrukte Von der Leyen dat de wet en onderling vertrouwen centraal moeten staan in de onderhandelingen.

Ook hoofdonderhandelaar Michel Barnier gaf aan dat de acties van Johnson tot een vertrouwensbreuk hebben geleid en dat de Britten nu aan zet zijn om het vertrouwen terug te winnen. Nu de deadline van 31 oktober dichterbij komt en Johnson zich in eigen land in een lastig parket bevindt, is het nog maar zeer de vraag of beide partijen op tijd nader tot elkaar kunnen komen.