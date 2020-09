Vanaf aanstaande zondag mogen in zes regio's de groepen in de horeca niet groter zijn dan vijftig personen. "Dat geldt ook voor bruiloften", benadrukt premier Mark Rutte vrijdag. De maatregelen komen niet onverwachts voor de trouwbranche, maar hakken er toch in; voor veel bedrijven en zelfstandigen in de branche is dit omzet die volgend jaar niet wordt ingehaald.

"Ik had 'm wel al zien aankomen", zegt weddingplanner Frederiek Klop, een van de initiatiefnemers van Stichting Trouwbranche Nederland, een branchevereniging die juist door de coronacrisis in het leven is geroepen. September is doorgaans de laatste topmaand in het trouwseizoen.

"Sinds de maatregelen begonnen uit te lekken, had ik de eerste bruidsparen al aan de lijn. Kan hun bruiloft volgende week nog doorgaan? Het handjevol bruiloften dat nog doorging, dat stelt nu uit", vertelt Klop. Zo'n 85 procent van de bruiloften is dit jaar al uitgesteld door de coronacrisis, volgens onderzoek ThePerfectWedding.nl - dat wordt nu dus waarschijnlijk nog wat meer.

De trouwbranche bestaat uit veel verschillende soorten bedrijven; van horeca tot bloemist, van weddingplanner tot patissier. Een aantal van die beroepsgroepen kon zich dit jaar nog richten op een andere markt, maar voor velen geldt dat niet.

Beperkte ruimte in agenda

Hoewel de bruiloften zelf misschien worden uitgesteld naar volgend jaar, geldt dat niet voor de omzet voor de ondernemers. Er is maar beperkte ruimte in de agenda van weddingplanners. "Als ik volgend jaar op een bepaalde dag geboekt ben, kan ik niet ook nog een andere bruiloft op die dag doen", vertelt Klop.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 37,6 procent van de leveranciers in de trouwbranche het einde van het jaar niet verwacht te halen. Er gaat jaarlijks zo'n 675 miljoen om in de branche.